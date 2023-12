Aan de reis: Opec verlaagt olieproductie

De olieprijzen zijn in november met meer dan 5% gedaald. Brent crude sloot de maand af op $ 82,83 per vat, een verlies van 5,2% op maandbasis. West Texas Intermediate (WTI) daalde nog verder met een verlies van 6,2% en sloot de maand af op $ 75,96. Om ervoor te zorgen dat de olieprijs niet te ver zakt, hebben de grote olieproducerende landen afgesproken vanaf 1 januari 2024 samen 1,7 miljoen vaten minder per dag minder te gaan produceren.

De aangekondigde beperking komt bovenop de al bestaande productieverlaging. Saoedi-Arabië, Irak, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland schroeven alle hun productie vrijwillig verder terug. Deze beperkingen zullen in elk geval gelden voor het eerste kwartaal van 2024.

Een andere opvallende uitkomst van de Opec-meeting is de uitnodiging aan Brazilië. Dat land behoort tot de Top 10 van olieproducerende landen. Met de uitnodiging om zich aan te sluiten bij Opec, hopen de leden hun positie verder te versterken. Brazilië heeft formeel nog niet gereageerd, maar geruchten gaan dat het land zich begin 2024 zou willen aansluiten.

ARA en Rijn

De vrachttarieven in de ARA hebben de sterke opwaartse trend van de afgelopen tijd doorgezet. Gemiddeld zijn de vrachtprijzen in november met 10% gestegen. De markt kan door alle vertragingen niet aan de grote vraag naar transport voldoen. Hierdoor kunnen schippers hoge vrachten blijven vragen.

Maar december beging rustig. De meeste marktspelers nemen een afwachtende houding aan en de vraag naar transport en product is enigszins afgenomen. Onzekerheid over de laad- en lostijden bij de verschillende havens en de hoge vrachttarieven, zorgen voor veel onzekerheid op de markt. Enkelen zien een kentering in de markt opdoemen. Desondanks is de verwachting dat de vrachttarieven zich rond de huidige niveaus zullen stabiliseren. Het ziet er dus naar uit dat de tankvaart in de ARA het jaar sterk zal afsluiten.

Ook de vrachten op de Rijn zijn verder gestegen. De hoge waterstanden die twee weken geleden de markt nog tegenwerkten, werken op dit moment in het voordeel van de schippers. Volle afladingen naar de meeste Rijnhavens zijn mogelijk, waardoor grote winsten kunnen worden geboekt. De vrachttarieven worden ondersteund door de krappe scheepscapaciteit en aanhoudende vertragingen in de ARA, waardoor de import van product vanuit Duitsland en Zwitserland moeilijk in te plannen is.

Geschreven door Emiel de Barbanson

Prijs in euro/ton

Range: 2ooo-6000 ton Weekgemiddelde Laagste prijs Hoogste prijs Vletwerk € 6,72 € 6,35 € 7,25 Rotterdam-Antwerpen/Amsterdam € 7,76 € 7,50 € 8,05 Antwerpen-Amsterdam € 8,74 € 8,50 € 8,90 Vlissingen-Antwerpen € 8,39 € 8,00 € 8,50 Vlissingen-Rotterdam € 9,35 € 9,00 € 9,50 Vlissingen-Amsterdam € 9,64 € 9,50 € 9,75 Gent-Vlissingen € 8,64 € 8,30 € 8,75 Gent-Antwerpen € 8,79 € 8,50 € 8,90 Gent-Rotterdam € 9,65 € 9,30 € 9,75 Gent-Amsterdam € 9,85 € 9,75 € 9,95

Prijs euro/ton

range: 0-3000 ton Weekgemiddelde Gasolie Benzine Duisburg € 19,00 € 18,00 € 20,00 Dortmund € 22,20 € 22,20 – Keulen € 24,00 € 23,00 € 25,00 Koblenz € 26,40 € 26,40 – Frankfurt € 31,20 € 31,20 – Mannheim € 32,10 € 31,10 € 33,10 Karlsruhe € 34,70 € 33,70 € 35,70 Straatsburg € 37,00 € 36,00 € 38,00 Bazel EUR € 45,45 € 44,45 € 46,45 Bazel CHF 43,60 CHF 42,60 CHF 44,60 CHF Weekgemiddeldes Rijn vrachttarieven

