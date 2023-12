Ministerie wijst vijf ‘hotspots’ aan voor ontgassingsinstallaties

De Roadmap heeft als doel het aangekondigde verbod op varend ontgassen succesvol te implementeren. Dat verbod gaat gefaseerd in vanaf 1 juli 2024. Dan geldt er in elk geval een verbod op gassen uit fase 1 uit het verbod. Het ministerie wil ook fase 2 dan laten ingaan, maar dat is nog niet geregeld in het CDNI-verdrag, zo blijkt uit de Roadmap. Fase 3 gaat over drie jaar in.

Sinds de aankondiging van het verbod is de grote vraag waar schepen straks kunnen ontgassen. In de Roadmap zijn vijf hotspots aangewezen waar maximaal negen ontgassingsinstallaties komen, dat zijn de Botlek (2-3 installaties), Zeeland (1), Amsterdam (2), Gelderland (1-2) en eventueel Groningen (1). Voor de verdere uitwerking is binnen de stuurgroep Varend Ontgassen een werkgroep opgezet. ‘Het idee is, dat gewerkt wordt in lokale teams met de vergunningverlening. Concrete aanpak in de regio is nodig met de aangesloten stakeholders’, schrijft de stuurgroep in de Roadmap.

Verschillende technieken

Wanneer er locaties zijn, moeten er ook ontgassingsinstallaties zijn. Maar al eerder bleek dat er verschillende technieken zijn die niet helemaal voldoen aan de wettelijke eisen. Dat heeft ermee te maken dat ontgassingsdampen worden aangemerkt als afval en voor afvalverwerking gelden andere regels dan voor dampverwerking. Het ministerie heeft ingenieursbureau Tauw opdracht gegeven onderzoek te doen naar de beste beschikbare technieken. Daaruit zijn vijf technieken gekomen voor mobiele ontgassingsinstallaties (zie kader). ‘De gebruikelijke vaste dampterugwinningsinstallaties die toegepast worden en commercieel beschikbaar zijn, al dan niet aangevuld met een RTO, zijn ook geschikt voor het ontgassen van de productgroepen van fase 1 en 2’, schrijft Tauw in zijn rapport.

Vijf technieken De vijf technieken door Tauw geselecteerd als de beste beschikbare technieken. Cryocondensatie met dampterugwinning

Adsorptie zonder dampterugwinning

Thermische oxidatie in een eenvoudige naverbrander (VCU)

Vlamloze thermische oxidatie (FTO)

Regeneratieve thermische oxidatie (RTO)

In de Roadmap worden meerdere risico’s opgesomd die een soepele implementatie in de weg kunnen staan. Voor de meeste risico’s wordt in de Roadmap ook een oplossing of deel van de oplossing genoemd. Zo wordt door de Europese ontgassingsbond Evra en het ministerie van IenW opnieuw subsidie aangevraagd voor ontgassingsinstallaties.

Andere classificatie

Waar geen oplossing voor is, is het fenomeen dat stoffen een andere classificatie kunnen krijgen. Dat zit als volgt. Fase 3 van het verbod op varen ontgassen gaat drie jaar na fase 1 in. In haar toevoeging aan de Roadmap schrijft Koninklijke Binnenvaart Nederland: ‘Uit onze achterban wordt bevestigd dat UN 1268-stoffen in de markt opnieuw worden geclassificeerd naar UN 1993 en/of UN 3295 (beide met minder dan 10% benzeen). Deze stoffen vallen onder CDNI-tabel III (fase 3 – red.), waardoor ontgassingen van deze stoffen nog enkele jaren kunnen plaatshebben.’

In de Roadmap Varend Ontgassen van de stuurgroep wordt hier geen mouw aan gepast. Daar bovenop komt, dat de handhaving als een van de risico’s wordt gezien. Ook hier is een werkgroep voor opgericht. Een van de opdrachten is het ’tijdig optuigen van handhavings- en toezichtinstrumenten’.

