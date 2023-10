MSC blijkt groter dan Maersk

Wie is qua omzet de grootste van de containerreuzen, het Deense AP Møller-Maersk of haar Zwitsers-Italiaanse tegenstrever MSC? Dat was eigenlijk nooit te zeggen, omdat MSC de jaarcijfers niet openbaar maakt. Maar door een oplettende Italiaanse journalist zijn die toch op straat komen te liggen, schrijft ons zusterblad NT.

Hoe ging dat in zijn werk? MSC nam onlangs een 50% belang in het Italiaanse spoorwegbedrijf Italo. Daarvoor moest MSC jaarcijfers opgeven. De journalist, van de Italiaanse krant Il Messagero, rook zijn kans en publiceerde de jaarresultaten over 2022 van MSC: een omzet van 86,4 miljard euro en een ebitda (winst voor aftrek van rente en belastingen) van 36,2 miljard.

Maersk maakte in februari bekend dat het 77,2 miljard euro omzet had geboekt met een ebitda van 29,3 miljard euro. Daarmee is MSC zowel qua omzet als bedrijfsresultaat groter dan Maersk, schrijft NT.

