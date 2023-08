Emissielabel Binnenvaart straks verplicht, nu op 13 schepen

Er varen nu 13 schepen met een Emissielabel Binnenvaart. Maar als het aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ligt, heeft over zes jaar elk schip zo’n label, waarvan de meeste minimaal het label B, het op een na schoonste. De 13 koplopers van nu komen gemiddeld nog niet hoger dan C.

Het Emissielabel Binnenvaart is twee jaar geleden geïntroduceerd en geeft de emissieprestatie van een schip weer. Momenteel is zo’n label niet verplicht. Schepen die het wel doen kunnen korting krijgen op het havengeld, net als met een Green Award. Het label bestaat uit een letter, die staat voor de CO2-uitstoot, en een cijfer, die een indicatie geeft van de luchtvervuiling. A0 is het beste, E5 het meest vervuilend.

Automatisch E5

Het eerste label is september vorig jaar uitgegeven door de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) en de recentste dateert van 30 juli dit jaar. Er is één schip met een label hoger dan C, dat is het eerste waterstofschip H2 Barge 1. Dit schip kreeg deze zomer uit handen van minister Mark Harbers het eerste en enige A0-emissielabel.

Na die uitreiking zei Harbers tegenover Schuttevaer dat het nog niet zover is dat elk schip verplicht een label moet hebben. Uit de brief die de intussen demissionaire staatssecretaris Vivianne Heijnen 23 augustus naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt echter dat die verplichting er wel komt, als het aan het ministerie ligt. Schepen die het label niet aanvragen krijgen automatisch E5. Ook schrijft Heijnen dat in 2030 het gemiddelde emissielabel B moet zijn. Dat lijkt nog ver van de realiteit. Van de huidige 13 gelabelde schepen zitten er 10 op het één na slechtste niveau, twee hebben het C-label en dan is er nog de H2 Barge 1.

Impact-assessment

Hoe het doel van een gemiddeld label B voor de hele vloot gehaald kan worden, wordt momenteel onderzocht. In een zogenoemde impact-assessment wordt nagegaan aan welke scheepscategorie op welk moment een bepaald label kan worden opgelegd. In het onderzoek wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de schepen en nationale en internationale regelgeving. Heijnen meldt dat de resultaten van het onderzoek in het laatste kwartaal van dit jaar bekend zijn.

