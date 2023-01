Strohm sleept miljoenenorder van ExxonMobil binnen

Fabrikant Strohm BV in IJmuiden heeft een contract binnengehaald om ExxonMobil te voorzien van 24 zogeheten jumpers voor oliewinning in Guyana. Met de opdracht is zo’n 12 miljoen euro gemoeid.

Het bedrijf stelt dat dit de grootste order in het 15-jarige bestaan van de onderneming is. De vezelversterkte thermoplastische buizen (ook CFR TP-buizen genoemd) worden in Nederland geproduceerd. De jumpers worden geïnstalleerd in waterdieptes van meer dan 1700 meter. Dat gebeurt in het zogeheten Stabroek-blok voor de kust van Guyana, waar zeer grote hoeveelheden olie en gas zijn gevonden.

Strohm is ‘s werelds toonaangevende fabrikant van verlijmde thermoplastische composietbuizen. De lichtgewicht buizen bieden operationele voordelen bij hernieuwbare energie en conventionele olie- en gastoepassingen en zijn kostenbesparend. De jumpers worden vooral gebruikt voor water- en gasinjectie. Het is de tweede opdracht die het bedrijf in Guyana heeft binnengehaald.

