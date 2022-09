‘Limburg heeft heel goede uitgangspositie voor vervoer over water’

Goederenvervoer over water is voor veel ondernemers het overwegen waard. Dat werd duidelijk tijdens het tweede Logistiek Café van Zuid-Limburg Bereikbaar op 14 september 2022 in Stein. De 65 deelnemers hoorden onder andere dat foodbedrijf Heuschen & Schrouff kiest voor vervoer over water om kosten te besparen.

Voor de modal shift naar water zijn nieuwe logistieke concepten nodig, zegt Paul Goris, voorzitter Koninklijke Binnenvaart Nederland en nieuwe voorzitter van het European Logistic Centrum (ELC) Limburg. Goris was een van de sprekers tijdens het tweede Logistiek Café ‘Vervoer over water, het overwegen waard’ op woensdag 14 september georganiseerd door Zuid-Limburg bereikbaar, ELC Limburg en Koninklijke Binnenvaart Nederland.

Het Café stond volledig in het teken van de ‘modal shift’ van transport over de weg naar transport over water. Met een tocht over het Julianakanaal van de dynamische Barge Terminal Born naar een van de grootste binnenhavens van Nederland in Stein kregen de 65 deelnemers een kijk in de wereld van de binnenvaart.

Heuschen & Schrouff

Aan de bezoekers werd duidelijk gemaakt dat het niet uitmaakt hoeveel of wat je wilt vervoeren: 1 container, 100 containers, pallets of in bulk. ‘Transport per binnenvaartschip is efficiënt, betrouwbaar, beter voor het milieu en kostenbesparend’, zo klonk het.

Dat laatste is voor een bedrijf als Heuschen & Schrouff in Landgraaf de belangrijkste reden om te kiezen voor vervoer over water, vertelde Stefan Theuns van het bedrijf. Heuschen & Schroef vervoert meer dan 5.000 verschillende Aziatische, Arabische, Afrikaanse en Caribische levensmiddelen over water in containers. Daar wordt al bij oorsprong van de producten, van met name Thailand, rekening mee gehouden, zodat de doorlooptijd van het vervoer verkort wordt.

Jean L’Ortye

Jean L’Ortye, eigenaar van L’Ortye vertelde hoe zijn bedrijf de ‘modal shift’ heeft aangepakt. Het allerbelangrijkste is de quick scan die je samen met de klant maakt: ‘om welke afstand en hoeveelheden gaat het en welke logistieke keten past daar het beste bij, want je wilt wel dat het een rendabele businesscase blijft’. Voor zijn bedrijf zelf ziet hij, naast het suikerbietentransport via de binnenvaart sinds 2 jaar, grote mogelijkheden voor het vervoer van afval over water. L’Ortye is actief in een vijftal divisies: transport, milieu, haven, zand & grind en grondbank.

In 2021 werd in Limburg 28 miljoen ton vracht vervoerd, dat zijn 1 miljoen vrachtwagenladingen per jaar, maar de potentie is vele malen groter. Al varende waren de deelnemers getuige van de werkzaamheden die te maken hebben met de opwaardering van het Julianakanaal. Dat veroorzaakt nu op een stuk éénrichtingverkeer, maar leidt er wel toe dat schepen op het Julianakanaal van nu maximaal 3.500 ton naar 7.000 ton kunnen.

Nederland heeft het meest fijnmazige netwerk voor binnenvaart in Europa, ook dankzij de 231 binnenhavens!Op dit moment vindt 33% van het vervoer over water plaats en 63% over de weg.

Vlaamse Waterweg

Luc Geerts van De Vlaamse Waterweg nam de deelnemers mee in de mogelijkheden voor

het vervoer van bouwmaterialen over water, dat in België al ver ontwikkeld is. Hij schat de potentie in Nederland op 670.000 ton bouwmaterialen via het water. Belangrijk daarin is ook de aanwezigheid van havenhubs in binnensteden, vanwaar bouwmateriaal zijn weg vindt naar de bouwlocaties in de stad.

Wessem Port Services

Tot slot vertelde directeur van Wessem Port Services Bob Joosten vol trots over de uiteenlopende mogelijkheden voor de opslag, aan- en afvoer èn productie van materialen in de binnenhaven van Stein. Die haven bereidt zich bovendien voor op de ambitieuze plannen van het Chemelot bedrijventerrein om circulair te worden. Hij benadrukte dat daarvoor een hecht netwerk van ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en een programmabureau als Zuid-Limburg Bereikbaar nodig is.

.