Chinese haventerminal Ningbo weer volledig geopend

China heeft de Meishan-terminal in een van drukste havens ter wereld, Ningbo Zhoushan, weer volledig geopend, nadat die twee weken geleden werd gesloten vanwege een coronabesmetting bij een werknemer.

1 / 1 De betreffende terminal is goed voor ongeveer een kwart van de containeroverslag van de haven van Ningbo. (Foto Port of Ningbo) De betreffende terminal is goed voor ongeveer een kwart van de containeroverslag van de haven van Ningbo. (Foto Port of Ningbo)

De Meishan-terminal is goed voor ongeveer een kwart van de containeroverslag van de haven van Ningbo-Zhoushan in het oosten van China. De terminal ging op 11 augustus op slot, toen een werknemer besmet bleek met de Delta-variant van het coronavirus. Havenarbeiders moesten vervolgens in quarantaine. De gedeeltelijke sluiting van ’s werelds op twee na drukste containerhaven verergerde de opstoppingen bij andere belangrijke Chinese havens zoals Shanghai, Xiamen en Hongkong, doordat schepen werden omgeleid.

In mei moest de grote haven van Yantian in Shenzhen in het zuiden van China ook al een tijd sluiten door een uitbraak van corona.

Ever Given

De scheepvaartsector wordt dit jaar geteisterd door verschillende verstoringen zoals de tijdelijke opstopping van het Suezkanaal in maart en corona-uitbraken in verschillende grote havens in Azi√ę. Die hebben vertragingen veroorzaakt in de wereldwijde toeleveringsketens. De problemen hebben ook gezorgd voor een stijging van de vrachttarieven voor containers tot recordhoogten.

