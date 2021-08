Schuttevaer Premium De reis van een van de meest bekende containerschepen van deze eeuw Facebook

ROTTERDAM 08 augustus 2021, 12:00

De morgenstond heeft goud in de mond, moet de bemanning van de Ever Given hebben gedacht toen het geplaagde containerschip donderdagochtend 29 juli nog voor het ochtendgloren Rotterdam binnenliep. Om 03:45 uur werd koers gezet naar de paddenstoelen, de toegangspoorten van de haven. Zo bereikte de fameuze dwarsligger na maanden het belangrijkste doel van haar reis, die begon in het Chinese Yantian-district, en waarbij ze scheepvaartgeschiedenis schreef door dagenlang het Suezkanaal te blokkeren.