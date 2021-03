Schuttevaer Premium Rechter: chauffeur straddlecarrier RST maakte te veel brokken Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 18 maart 2021, 07:05

De directie van de Rotterdam Shortsea Terminals (RST) heeft terecht een medewerker gedegradeerd naar een lagere functie met minder betaling. Dat oordeelt de kantonrechter in Rotterdam in een uitspraak die in december werd gedaan maar pas nu gepubliceerd is. Werknemers van RST kwamen eerder deze maand al in actie tegen maatregelen die de directie na schades zou hebben opgelegd.