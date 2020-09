Schuttevaer Premium ‘Verplichte lijst gevaarlijke stoffen niet tijdig op alle zeeschepen’ Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 04 september 2020, 17:30

De eis dat alle zeeschepen in Europese wateren per 1 januari aanstaande een compleet en gedetailleerd overzicht van gevaarlijke stoffen aan boord moeten kunnen overleggen, is praktisch onhaalbaar. Dat stellen de maritieme belangenorganisaties Bimco en ICS. Ze pleiten voor uitstel van deze verplichting.