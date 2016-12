Haven Werkendam bijna vol met 120 thuisvaarders

Na het record van 2015 was het opnieuw spannend hoeveel de thuishaven Werkendam gaat herbergen. Havenwethouder Matthijs van Oosten telde zaerdag samen met havenmeester Lou Goedel 120 schepen, 195.000 ton. Net iets minder dan de 129 schepen met 210.282 ton laadvermogen van vorig jaar.

Havenmeester Lou Goedel twitterde zaterdagmorgen 24 december: 'Er is nog plaats voor ongeveer 5 schepen. Dan is de haven in Werkendam vol.' Matthijs van Oosten voegde er nog een extra oproep aan toe: 'Welkom thuis allemaal en fijne kerstdagen!'

Schippers zoeken elkaar en de familie op in Werkendam. Op 29 december treffen ze elkaar in de afdelingsjaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer, om 14:30 uur in Fort Altena. (DvdM)