Tekeningen Robbert Das zijn nu cultureel erfgoed Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 08 mei 2019, 20:40

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam heeft 30 gesigneerde technische tekeningen van Robbert Das gekocht. Het is een erkenning van de historische en kunstzinnige waarde van deze tekeningen en de door Robbert Das met zijn tweelingbroer Rudolf ontwikkelde unieke handmatige 3D tekenmethode.

Handmatige 3D-methodiek inspiratiebron voor CAD-programmeurs

‘Echtpaar Das leeft op heel krappe kas’

Door Hans Heynen

Komende zomer wil het museum speciale aandacht besteden aan de bijzondere werkwijze van de gebroeders Das en de tekeningen exposeren. De aankoop kwam tot stand met bemiddeling van de Stichting Maritime Art & Design uit Colijnsplaat, die zich inzet voor het behoud van hedendaagse maritieme kunst en het Nederlandse maritieme erfgoed. Behalve 30 door het museum aangekochte tekeningen, biedt de stichting momenteel 30 originele gesigneerde werken aan voor 700 euro per stuk, dezelfde prijs die het museum voor haar aankopen betaalde.

‘Wij hebben vorig jaar 60 originele tekeningen opgehaald bij Robbert Das, waarvan het Scheepvaartmuseum er nu 30 heeft gekocht’, vertelde voorzitter Dimp Nelemans van de Stichting Maritime Art & Design onlangs tijdens een lezing in de prestigieuze Koninklijke Industrieele Groote Club op de Dam in Amsterdam. ‘De opbrengst is voor Robbert Das en zijn vrouw, die in Zuid-Frankrijk wonen. Robbert Das belde mij vorig jaar en vertelde dat hij het niet breed had. Kopers maken het mogelijk dat hij en zijn vrouw hun leven waardig en gerespecteerd kunnen afronden. Hij is nu 90, zijn vrouw is 100 en ze leven op hele krappe kas.’

Bijeen brengen

Met instemming van de tekenaar probeert de stichting de meest interessante authentieke tekeningen bijeen te brengen en een selectie te maken van tekeningen die belangrijk zijn voor de educatie van toekomstige scheepsontwerpers. ‘Want naarmate het binaire stelsel in toepassingen toenam, werd de handmatige methode van Robberts 3D ontwerptechniek ingehaald door de digitalisering (3D Computer-Aided Design-programma’s)’, aldus Nelemans. ‘En voor zover wij weten bestaat is er geen vergelijkbare (handmatige) methodiek van het artistiek scheppend werk van Das. Wie de tekeningen analyseert zal moeten bekennen dat deze, mede vanwege het hoogwaardig tekentalent en perfecte oog van de maker, een voedingsbodem moeten zijn geweest voor de makers van digitale tekenprogramma’s zoals die vandaag worden benut in de maritieme ontwerpwereld. Het scheppend werk van Robbert Das verdient het om te worden veiliggesteld en de stichting heeft inmiddels tientallen tekeningen ondergebracht bij bewakers van het nautisch erfgoed, zoals het Scheepvaartmuseum.’

De stichting gaat er vanuit dat in opdracht van maritieme bladen en bedrijven gemaakte originele tekeningen vaak alleen werden ‘geleend’ voor publicatie. De stichting hoopt dat bedrijven die originele tekeningen in bezit hebben deze vrijwillig ter beschikking stellen om Robbert Das een prettige oude dag te bezorgen. De stichting is overigens niet van plan om daarvoor dwang uit te oefenen. ‘Het belangrijkste vinden we dat zijn werk behouden blijft en dat men het goed bewaart.’ De stichting heeft een catalogus met de door haar aangeboden originele tekeningen gemaakt, waarvan een deel nog nooit is gepubliceerd.

3D-techniek

De techniek die Robbert Das met zijn broer ontwikkelde voor het maken van zijn 3D-tekeningen is uniek volgens maritiem designer en kunstenaar Ludo van Well. ‘Een kunstschilder heeft een horizon en een verdwijnpunt. Robbert had dat niet. Een schip heeft allemaal ronde vormen. Wanneer je die dan ook nog moet kantelen en de tekening zo logisch wilt maken dat je er in kunt kijken zonder dat het vreemd oogt, is dat niet eenvoudig. Niemand is op deze manier werkend zover gekomen. We denken dat een oogafwijking van Robbert Das daarbij een rol speelde. Dat hij anders keek. Wie zijn 3D-tekeningen nauwkeurig onder de loep neemt ziet dat ze zijn opgebouwd uit meerdere lagen.

‘Hij maakt eerst een tekening van de maat, vervolgens trekt hij er een vel overheen en tekent hij de inhoud van het schip. Vervolgens trekt hij er nog een vel overheen en ontstaat de levendigheid door er mensen en menselijke zaken in te tekenen. Ten behoeve van de presentatie wordt alles in pen/aquarel afgewerkt. Deze unieke werkwijze maakt hem tot de Rietveld van de maritieme 3D tekentechniek. De “Das tekenmethodiek” gaf de toekomstige eigenaar van een nieuw scheepsontwerp inzicht in het te verwachten resultaat van de vormgeving, met het interieur en het exterieur.

Voor zulke tekeningen moet je nogal wat maten uitzetten om het in perspectief kloppend te krijgen, zoals het speciaal voor een trans-Atlantische oceaanrace gebouwde Club Med-schip van 72 meter lang, dat door één man werd gevaren. Op een gegeven moment moet je dan inschatten hoe lang het bed is en het trapje en zo verder. Je moet het al 3D in je hoofd hebben voor je een potlood op papier zet.’

Opdrachtgevers

Robbert Das heeft voor heel veel scheeps- en jachtbouwers gewerkt en voor bladen als de Waterkampioen, Spiegel der Zeilvaart, Schuttevaer, Zeilen, het Britse Yachting World en diverse Duitse bladen. De maritieme uitgeverij Dokmar in Vlissingen gaf in 2005 het door Robbert Das geïllustreerde en geschreven boek Oceaanpioniers uit dat later ook in het Engels werd uitgegeven. De Engelse uitgave liep niet en eigenaar Klaas van Dokkum van Dokmar bleef met een flink pak boeken zitten. In 2018 bood hij ze aan de Stichting Maritime Art & Design aan voor een sterk gereduceerde prijs. De stichting ging vervolgens op zoek naar originele tekeningen en nam daarvoor contact op met Robbert Das, waarna het balletje ging rollen.