DEN HELDER 22 september 2018, 19:45

Circa twee maanden eerder dan gepland heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op 60 kilometer ten noorden van Den Helder in het L13-blok een onbemand en zelfvoorzienend zogeheten monotower puttenplatform in gebruik genomen. Hiermee wordt per dag 1,3 miljoen kubieke meter gas geproduceerd.