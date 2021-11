Vraag Rijkswaterstaat: Wat is bediening op afroep? Facebook

Elke paar weken spreken we met een werknemer van Rijkswaterstaat. Deze week stellen we 5 vragen aan Edser Bonne, Nautisch adviseur bij Rijkswaterstaat. Want wat is dat, bediening op afroep?

1 / 1 Nautisch adviseur Edser Bonne. (Foto Rijkwaterstaat) Nautisch adviseur Edser Bonne. (Foto Rijkwaterstaat)

Wat is bediening op afroep?

Het is een variant op reguliere bediening. Op de hoofdvaarwegen worden bruggen 24/7 bediend, maar op sommige plaatsen hoeft de brug bijvoorbeeld ‘s nachts niet zo vaak te worden bediend. Dan is er niet zo veel aanbod van schepen. Voor die kunstwerken hebben we een bediening op afroep.

Hoe werkt dat aanvragen precies?

Bediening op afroep bestaat al heel lang. Maar het was altijd afhankelijk van het object hoe je de aanvraag als schipper moest indienen. Soms moest het via mail, bij een ander kunstwerk ging het via de telefoon.

Wat is RWS nu aan het veranderen hierin?

Rijkswaterstaat wil het aanvragen van bediening op afroep uniformeren. Het gaat om ongeveer 20 bruggen en sluizen, verspreid over heel Nederland. Vanaf deze maand werken we voor al die bruggen en sluizen met een online aanmeldplatform. Dat is eigenlijk een invulformulier dat vanzelf wordt gerouteerd naar het juiste loket. Als je als schipper een bediening wilt hebben kun je terecht op vaarweginformatie.nl. Daar kun direct bij de desbetreffende brug een opening aanvragen.

Is de aanvraagtijd ook veranderd?

Nee, die is gelijk gebleven. Bij sommige bruggen is het noodzakelijk om aanvragen te clusteren. En soms is er reistijd voor het bedienend personeel.

Is het al getest?

Afgelopen winter hebben we op de Prinses Margrietsluis getest met onze operators en een aantal vaste schippers. Zo hebben we de hele aanmeldprocedure doorgelopen, dat werkte heel prettig.

Hoe werkt het precies?

Je gaat naar vaarweginformatie.nl. Daar vul je jouw scheepsgegevens, emailadres, telefoonnummer en Europa-nummer in. Je kunt ook een vinkje aanzetten dat je vaker deze oproep wilt inzetten. Dan worden de gegevens onthouden. De gegevens van het formulier worden naar de betreffende bediencentrale doorgestuurd. Die kunnen dan de aanvraag goedkeuren of een aanpassing sturen. De schipper kan de aanvraag ook op deze manier wijzigen of annuleren.

