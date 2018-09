Wereldhavendagen met 380.000 druk bezocht Facebook

In Rotterdam zijn de Wereldhavendagen succesvol afgesloten. Zondag 9 september kwamen zo'n 180.000 mensen naar het evenement, waardoor het totale bezoekersaantal van de Wereldhavendagen is uitgekomen op 380.000. Daarmee kijkt de organisatie terug op een geslaagd evenement, dat zonder noemenswaardige incidenten is verlopen.

De bezoekers konden afgelopen drie dagen diverse demonstraties op het water bekijken, schepen bezoeken of op excursie bij vele bedrijven dieper in de haven. Zaterdagavond waren zo'n vijftigduizend mensen aanwezig bij een verlichte botenshow op het water, geïntegreerd met vuurwerk en muziek. De Koninklijke Marine was traditioneel aanwezig in mariniersstad Rotterdam. Naast Nederlandse marineschepen en mariniers was ook een NATO-verband van mijnenjagers aanwezig.

Energize

Het overkoepelende thema van de Wereldhavendagen was ‘Engergize'. Daarmee werd aandacht gevraagd voor de duurzame doelstellingen van de haven van Rotterdam. Tijdens het evenement stonden daarom talloze voorbeelden van verduurzaming uit de haven centraal. Op de kades rond de Erasmusburg was ‘The Green Line to the Future', een lijn van activiteiten waarlangs het verhaal van duurzaamheid en energietransitie werd verteld.

Op de Parkkade stond een revolutionaire nieuwe windturbine. Deze is geheel opgetrokken uit carbon composiet en levert tot 70% meer energie dan de reguliere windmolens. De windmolen stond naast het 102 meter hoge hefschip Svanen van het bagger- en offshorebedrijf Van Oord, dat gedurende het weekend veel bezoekers trok.

De Wereldhavendagen is het grootste maritieme evenement van Nederland, dat jaarlijks wordt georganiseerd. Volgend jaar vindt het plaats op 6, 7 en 8 september. (DvdM)