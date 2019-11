Schuttevaer Premium Aandeel binnenvaart daalt Facebook

DEN HAAG 21 november 2019, 10:50

Het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer is gedaald. De langdurig extreem lage waterstanden van vorig jaar lijken de voornaamste korte termijn-oorzaak. Hierdoor nam de vervoerscapaciteit van de bedrijfstak tijdelijk af en werd lading overgeheveld naar andere modaliteiten. Maar ook over een lange periode wint het wegvervoer.

1 / 1 Het goederenvervoer per binnenvaart groeide tussen 2010 tot 2017, om in 2018 af te nemen door de lage waterstanden. (Beeld KiM) Het goederenvervoer per binnenvaart groeide tussen 2010 tot 2017, om in 2018 af te nemen door de lage waterstanden. (Beeld KiM)