Sluis Weurt toch niet vier maanden lang aan een stuk door gestremd

Stremmingen

Door werkzaamheden aan sluis Weurt moet de binnenvaart de komende maanden rekening houden met stremmingen. De stremming is minder rigoureus dan in eerste instantie gedacht. Eerder werd gecommuniceerd dat de westkolk van 5 februari tot en met 26 mei 2024 aan een stuk gestremd zou worden, dat is een maand geworden met daarnaast kortere sluitingen in de resterende periode.