Sluis Eefde kort gestremd door systeemfout

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat werden de problemen verholpen met een herstart. ‘Ik begreep dat op meer plekken een soort van storing was in het systeem, maar dat dit inmiddels is opgelost.’

Volgens Marine traffic lagen acht schepen bij het sluizencomplex te wachten. Sluis Eefde is voor de binnenvaart de enige toegang tot de Twentekanalen.

