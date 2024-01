Goederenoverslag Antwerpen-Brugge daalt naar 271 miljoen ton

‘De wereldwijd zwakke economische groei en de lagere vraag naar grondstoffen weegt op de globale vraag naar containervervoer’, aldus Port of Antwerpen-Brugge. Voor de haven resulteerde dit in 2023 in een daling van de containeroverslag met 6,3% in tonnage en 7,2% in teu.

Het conventionele stukgoed daalde met 18,8% naar 10 miljoen ton. Deze ladinggroep keerde volgens het Havenbedrijf terug naar een normaal niveau, na een sterke post covid-opleving tussen voorjaar 2021 en september 2022. Ook speelde de afname van de Europese staalproductie een rol. De overslag van staal, de belangrijkste productgroep binnen conventioneel stukgoed, daalde met 16,9%, waarbij de export (-15,5%) beter standhield dan de import (-17,9%).

De overslag in het droge bulksegment daalde met 13,9% ten opzichte van vorig jaar naar 14,8 miljoen ton. De vraag naar steenkool, die in 2022 hoog was als gevolg van de energiecrisis, is intussen weer sterk gedaald. Ook de meststoffen, die in 2022 al daalden onder invloed van de sancties tegen Rusland en stijgende meststoffenprijzen, daalden in 2023 verder. ​

Forse groei diesel

De overslag van vloeibare bulk kwam in 2023 uit op 88,7 miljoen ton, een daling van 2,1%. De overslag van brandstoffen steeg dankzij de forse toename van diesel en kerosine, terwijl de overslag van benzine en stookolie afnam. De overslag van chemicaliën daalde met 8,1%, omdat chemiesector in heel Europa onder druk stond door hoge energie-, grondstof- en loonkosten en een teruglopende vraag.

De RoRo-overslag liet een lichte daling zien van 2,1% naar 21 miljoen ton. De overslag (in stuks) groeit dankzij een stijging in de overslag van nieuwe auto’s. In 2023 werden 3,56 miljoen nieuwe auto’s behandeld, een groei op jaarbasis van 9%. Daarentegen is de overslag van en naar het Verenigd Koninkrijk, goed voor ruim de helft in dit segment, met 4,9% gedaald. Maar daar staat een sterke groei van de handel met Ierland tegenover (+17,9%).

Recordjaar

Zeebrugge verwelkomde in 2023 169 cruiseschepen en telde 953.048 passagiersbewegingen, wat 2023 tot een recordjaar maakt.

In 2023 deden 20.156 zeeschepen Port of Antwerpen-Brugge aan, een daling met 4,2%. De totale bruto tonnenmaat van deze schepen steeg met 2,6% naar een totaal van 657 miljoen bt.

