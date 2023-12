Extinction Rebellion wil dat Rotterdamse haven sneller verduurzaamt

In het gesprek erkende Aboutaleb volgens XR dat er een groot probleem is met de Rotterdamse haven, dat de energietransitie te langzaam gaat, en dat systeemverandering noodzakelijk is om de klimaatdoelen te halen. Ook gaf de burgemeester aan dat in 2024 een burgerberaad wordt gehouden over het klimaat en het vergroenen van de stad. Aboutaleb is volgens XR ‘niet bereid om zijn rol als aandeelhouder van het Havenbedrijf in te zetten om verandering af te dwingen’.

‘De burgemeester heeft het gesprek als prettig ervaren’, zegt zijn woordvoerder. ‘Hij deelt de zorgen van de actievoerders en zal die ook delen met de gemeenteraad en zijn weergave van het gesprek ook delen met de raad.’

Uiterlijk 2030 fossielvrij

XR voerde afgelopen jaar meerdere keren actie in Rotterdam voor verduurzaming in de stad. De actiegroep eist dat het Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam en de Nederlandse staat uiterlijk in 2030 de Rotterdamse haven fossielvrij maken en zorgen voor een eerlijke, groene transitie voor havenwerkers. ‘Rotterdammers en havenwerkers verdienen een haven die hun gezondheid en de klimaatdoelen vooropstelt’, aldus de leuze van XR.

De burgemeester heeft Extinction Rebellion uitgenodigd voor een vervolggesprek.