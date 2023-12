Extinction Rebellion blokkeert weg in Europoort

Tientallen activisten van Extinction Rebellion (XR) houden vrijdag een blokkade op de Merwedeweg Rotterdam-Europoort. De actievoerders houden er vrachtwagens tegen. Met de blokkade wilden de actievoerders de aandacht vestigen op de rol van de Rotterdamse haven in de klimaatcrisis. Grote problemen leidt de actie in dit industriegebied vooralsnog niet.

De activisten stonden op de weg en droegen spandoeken bij zich. Op een van die doeken staat de tekst ‘herover de haven!’. Eerder dit jaar voerde XR ook al actie met deze leuze. In september, tijdens de Wereldhavendagen, blokkeerden actievoerders enige uren de Erasmusbrug in Rotterdam voor het verkeer en hingen ze een spandoek aan de brug.

Volgens Extinction Rebellion is de Rotterdamse haven verantwoordelijk voor 20 procent van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Bovendien ‘schaadt de haven onze collectieve gezondheid en welvaart en wordt gedreven door winst boven mensen’, zo is te lezen in het pamflet van XR.