Ondernemen met lef: de drijvende kracht achter innovatie

In een wereld die voortdurend in beweging is en waar verandering de enige constante lijkt, is er een eigenschap die ondernemers onderscheidt: lef. Ondernemen met lef heeft een niet te onderschatten effect op de samenleving. Het zijn deze ondernemers die nieuwe industrieën creëren, banen genereren en economieën laten bloeien. Welke politieke kleur ook dominant zal zijn na de verkiezingen voor de Tweede Kamer: ondernemen met lef is een hoeksteen van vooruitgang en innovatie. En dat is hard nodig voor een maritieme sector in transitie.

De komende tijd zullen we zien of er na de verkiezingen voor de Tweede Kamer een ander politiek landschap zal zijn. Of het nu meer links, rechts, of alles daar tussenin, zal worden: nu al zien we dat er op grond van Europese regelgeving grote ambities zijn op het gebied van verduurzaming. Het is de ondernemer met lef die nieuwe ideeën en concepten durft te verkennen, kansen ontdekt en bruggen slaat tussen wat is en wat zou kunnen zijn.

(R)evolutie, de regels

Onlangs zag ik een serie over het leven op onze planeet. Twee regels van (over)leven zijn al miljoenen jaren hetzelfde: (1) Degene die zich het beste aanpast overleeft en (2) Competitie leidt tot aanpassing en drijft evolutie. Door de eeuwen heen bepaalden deze regels de opkomst en het verdwijnen van dynastieën. De maritieme sector ondergaat momenteel een (r)evolutie die de manier waarop we denken over transport en milieu zal veranderen. Het is een trotse sector van maatschappelijk belang die zich aanpast aan de uitdagingen van de 21e eeuw.

Respect voor de gedreven doeners en de dwarsdenkers

Ook in de wereld van binnenvaart en havens wordt volop geanticipeerd op ontwikkelingen. Respect. Voor overheden en ondernemers die over hun schaduw heen durven te stappen en niet alleen denken in termen van concurrentie, maar durven samen te werken en doelen te bereiken. Voor bestuurders met visie en moed. Voor de haven die de bakens verzet en stappen maakt richting het post-fossiele tijdperk. Voor de verlader die kansen ziet in nieuwe, duurzame of zelfs autonome logistieke concepten. Voor de gedreven doeners. Voor de dwarsdenkers.

Ondernemen met lef is de drijvende kracht achter innovatie en vooruitgang. Ze zijn pioniers die de status quo uitdagen en de wereld vormgeven met hun visie en vastberadenheid. Doet u mee, één lefvolle stap tegelijk?

