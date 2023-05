Op de beursvloer van Maritime Industry

De binnenvaartbeurs Maritime Industry in Gorinchem heeft volgens de beursorganisatie vorige week zo’n 8000 bezoekers getrokken verspreid over drie dagen. Naast de kennissessies, het carrière-evenement en het entertainment, ging het voor de meeste bezoekers vooral om bedrijven op de beursvloer. Er waren exposanten vanuit alle hoeken van de binnenvaart. Van scheepsbouwers en rederijen tot aanbieders van navigatiesystemen en groothandelaren. En wat vonden de exposanten er zelf van?

Mark de Pree – Novio Nautic

Producten en/of diensten: ‘Wij leveren en installeren navigatie- en communicatie-apparatuur. Dus voornamelijk apparatuur in het stuurhuis zoals radars, bocht- en roerstandaanwijzers en dieptemeters. Kortom wij leveren alles wat je in het stuurhuis tegenkomt dat te maken heeft met navigatie en communicatie.

Waarom op de beurs: ‘Potentiële klanten tegenkomen zou uiteraard leuk zijn. Maar we staan hier ook om relaties te onderhouden met bestaande klanten en medewerkers. Dat gaat tot nu toe allemaal prima. We komen hier al 16 jaar dus het is allemaal erg vertrouwd.’

Kees Kieboom – Kieboom Werkendam

Producten en/of diensten: ‘Wij zijn een groothandel voor scheepvaartmaterialen. We hebben een fysieke winkel met ruim 15.000 producten. Wij leveren alle soorten materiaal die je op een schip kunt vinden, maar we leveren ook aan de aannemerij en de pleziervaart. Ook hebben we bunkerstations, waarmee we binnenvaartschepen van gasolie, smeerolie en materialen voorzien.

Waarom op de beurs: ‘Als er één beurs is waar wij aan mee moeten doen, dan is het deze. Het is toch wel dé binnenvaartbeurs en lekker laagdrempelig waar onze klanten op afkomen. Onze klanten bestaan zowel uit binnenvaartschippers als rederijen en andere bedrijven. Ook veel standhouders zijn klant bij ons.’

Donovan Koldenhof – Neho Speciaal Techniek

Producten en/of diensten: ‘Van oorsprong zijn wij gespecialiseerd in elektrotechniek. Dat is onze hoofdbranche. Daarnaast hebben we ook de Epower-unit, dat is een aggregaat/batterypack waarmee we de uitstoot van CO2 verminderen.’

Waarom op de beurs: ‘Het volledig elektrisch varen van binnenvaartschepen gaat nog niet helemaal lukken. Maar om een beetje groener te zijn en minder CO2 uit te stoten zijn er wel oplossingen op batterijgebied. Dat proberen we hier te laten zien.’

Cees de Vries – TEHO

Producten en/of diensten: ‘Wij zijn leverancier van touwen, trossen, synthetische landvasten en stalen kabels. Die leveren wij niet direct aan de klant, maar via bunkerstations.’

Waarom op de beurs: ‘We ontmoeten hier voornamelijk klanten van de bunkerstations die onze touwen herkennen. Dat is natuurlijk leuk, hier kunnen we ze dan een beetje extra informatie geven. En vervolgens hopen wij dat ze dan weer terug gaan komen bij de bunkerstations.’

Cor van Wijngaarden – STC

Producten en/of diensten: ‘Wij bieden opleidingen aan in de maritieme sector. Onze opleidingen zij kwalitatief goed en sluiten aan op de Europese richtlijnen. We staan hier niet alleen als STC, maar ook met STC Next, een private opleider.’

Waarom op de beurs: ‘We zijn verantwoordelijk voor MBO-opleidingen gericht op de binnenvaart en scheepsbouw. We staan hier vooral voor relatiebeheer. Veel oud-studenten lopen hier rond, collega’s en stagebedrijven. Ook lopen we hier als vakdocenten rond om te kijken welke innovaties er zijn en hoe we die kunnen vertalen naar het onderwijs.’

Coraline Vlot – Teus Vlot

Producten en/of diensten: ‘Wij verlenen 24/7 service aan binnenvaartmotoren. Als mensen een storing hebben of stil komen te vallen, dan gaan wij erheen om een oplossing te bieden. Dat doen we zowel in Nederland als internationaal.’

Waarom op de beurs: ‘Onze core business is de binnenvaart. Daarbij doen we ook een stukje kustvaart en zeevaart. Wij zijn hier echt voor de binnenvaartondernemers. Het was een goede dag. Al ga je toch wel een beetje met andere verwachtingen dan vroeger naar de beurs. Vroeger was het echt dat je nieuwe mensen ontmoette, contracten tekende en spullen fysiek verkocht. Het is nu toch meer netwerken geworden.’

De volgende editie van Maritime industry staat gepland voor 28, 29 en 30 mei 2024

