Leerlingmatrozen doen praktijktoets koppelen

Voor de leerlingen Maritiem & Techniek van de Maritieme Academie Harlingen stond de afgelopen week in het teken van het koppelen van schepen. Deze praktijktoets is een verplicht onderdeel van hun opleiding tot matroos.

Tijdens de toetsen, die van maandag 6 tot en met donderdag 9 maart werden afgenomen, lagen het schoolschip Prinses Máxima en de tankduwbak Prinses Amalia achter elkaar afgemeerd in de Willemshaven in Harlingen. De schepen moesten als hecht samenstel worden gekoppeld met behulp van lieren en staaldraden. Ook het varen met het koppelverband dat op deze manier ontstond was onderdeel van de toets.

Niet zonder gevaar

Bij het koppelen vanuit de stuurhut werd niet alleen gekeken of de procedure zelf goed werd uitgevoerd. De leerlingen werden ook op hun algemene kennis getest. En er was veel oog voor veiligheid, samenwerking en goede communicatie tussen schipper en dekbemanning. Die zijn volgens de onderwijsinstelling essentieel bij het koppelen omdat deze handeling niet zonder gevaar is.

‘Je kunt klem komen te zitten of een draad kan losschieten. Ook heb je als schipper vanaf de brug niet altijd zicht op het volledige schip. Je moet onveilige situaties zoveel mogelijk zien te voorkomen en daarom is het ontzettend belangrijk dat dit goed wordt geoefend’, aldus examinator en binnenvaartdocent Toby Schouwstra.

Discipline en perspectief

Onderwijswethouder Hendrik Sijtsma van Harlingen stapte op één van de toetsdagen aan boord en hem viel de discipline aan boord op. ‘Dat zie je terug bij het koppelen. Iedereen begrijpt wat hij moet doen en welke taak er van hem wordt verwacht. De leerlingen die ik heb gesproken weten wat ze willen en wat ze met het beroep kunnen doen. Maritiem onderwijs biedt de jongeren toekomstperspectief en ik ben er trots op dat dit in de haven van Harlingen plaatsheeft.’

