Verwarring over brand Aida-schip op Meyer Werft

PAPENBURG 24 mei 2020, 15:18

Op de Meyer Werft in Papenburg is vrijdagmorgen brand ontstaan in een hut van een cruiseschip in aanbouw. Het zou, aldus de politie, om een smeulende brand op de Aida Saga zijn gegaan.