Duizend liter gasolie in de Sambre na aanvaring

Door een ongelukkige manoeuvre is donderdag 5 januari naar schatting 1000 tot 1500 liter gasolie in de Sambre terechtgekomen. Een schip dat stenen lag te laden in de buurt van Auvelais werd ter hoogte van de machinekamer geraakt door een schip dat in de afvaart ging.