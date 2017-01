Grave: bunkerstation kreeg niets te horen

Niet alleen schippers hebben grote schade door het leeglopen van het Maaspand tussen Sambeek en Grave. Dat geldt ook voor tientallen bedrijven langs de Maas. Een daarvan is het bunkerstation van Jan en Janny van Neijenhof in Heijen. Door de stremming komt er sinds de dag van de aanvaring geen schip meer langs. De omzet is compleet weggevallen.