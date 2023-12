Als het werkt: HDG en CRS

Nu veel navigatieapparatuur van Engelse termen gebruikmaakt, is het verstandig eens naar de vertalingen van deze Engelse termen te kijken. Ze missen soms de finesse die landrotten niet snel zal opvallen, maar die voor een stuurman/vrouw of navigator van imminent belang kunnen zijn.

Hier het verschil tussen de Engels termen ‘heading’ en ‘course’. Wie gewoon in een woordenboek kijkt, zal bij beide woorden al snel de vertaling ‘koers’ aantreffen. Daarnaast heeft een woord als course ook nog de vertaling ‘cursus’, wat het er niet eenvoudiger op maakt. Maar aangenomen dat beide woorden in koers worden vertaald, dan zijn we er nog lang niet, want een schipper of kapitein kent vele koersen: afgelezen magnetische kompaskoers, gecorrigeerde gyro-kompaskoers, voorliggende ware koers, grondkoers, GPS-koers en ga zo maar door. Tussen al deze koersen kunnen vele graden verschil zitten.

Koersfamilies

Maar er bestaan wel twee grote families van koersen. Aan de ene kant is er de richting waarin de boeg van het schip wijst en aan de andere kant is er de richting waarin het schip zich ten opzichte van de grond voortbeweegt. De gebruikelijke termen hiervoor zijn respectievelijk ‘voorliggende koers’ en ‘grondkoers’.

Het verschil tussen deze twee benaderingen wordt al meteen duidelijk. Bij de voorliggende koers wordt als het ware een voornemen uitgesproken in termen van ‘we willen die kant uitgaan’, terwijl bij de grondkoers wordt gekeken wat het schip in werkelijkheid heeft gedaan.

In het verleden was het moeilijk de grondkoers te bereken. Dat was eigenlijk alleen mogelijk door om de zoveel tijd een zonnetje met de sextant te schieten. Maar tegenwoordig wordt de positie van het schip meerdere keren per seconde door een GPS-ontvanger bepaald. Dus is ook het afgelegde traject bekend en is het bepalen van de grondkoers een fluitje van een cent geworden.

Uit elkaar houden

Omdat beide grootheden, de voorliggende en de grondkoers, eigenlijk op ieder moment bekend zijn, is het belangrijk ze goed uit elkaar te houden. Gelukkig is de Engelse taal daar helder in. Heading staat gelijk aan de voorliggende koers, terwijl course gelijk staat aan de grondkoers. Daar zit een groot verschil tussen. Ten eerste heeft het magnetische kompas twee grote afwijkingen die gecorrigeerd moeten worden, de variatie en deviatie. Maar de invloed van stroming en wind zijn veel groter. Bij sterke zijwind kan een schip met een hoge opbouw soms bijna als een kreeft door het water varen. Door de wind moet er bij tijd en wijle flink worden opgestuurd en klopt de kompaskoers of voorliggende koers totaal niet meer met de koers van de afgelegde weg over de bodem van het vaarwater.

Hetzelfde kan optreden bij sterke zijstroming. Als het schip 10 km/uur vaart en er is een zijstroming van 3 km/uur, dan zal een schip dat op het kompas naar het oosten vaart, flink naar het noorden of zuiden worden verzet. Ook bij stroming klopt er dus niet veel meer van de koers die het kompas aanwijst ten opzicht van wat over de bodem van het vaarwater wordt afgelegd. Het verschil tussen heading en course kan dus groot zijn, terwijl ze beide met koers worden vertaald.

Vergissen mogelijk

Dit heeft ook gevolgen bij het gebruik van navigatieapparatuur als de trackpilot, waarop vaak een mogelijkheid is aangebracht om ofwel heading (vaak als HDG of iets degelijks afgekort) ofwel course op het scherm af te beelden, vaak aangegeven met de letters CRS. In sommige gevallen kan dit fatale gevolgen hebben. Vooral als de schipper klakkeloos van bijvoorbeeld HDG naar CRS overschakelt. Als de trackpilot als stuurautomaat wordt gebruikt, kan in de HDG-stand door stroming of wind een flinke afwijking ontstaan tussen de voorliggende en de ware grondkoers. Kortom het schip verlijert van de uitgezette en te varen track tussen punten A en B.

Bij het overschakelen van HDG naar CRS zoekt de trackpilot zo snel als mogelijk weer de track op die is uitgezet. De vraag is evenwel hoe dit zal gebeuren, bijvoorbeeld met een ruime of kleine draaicirkel. Gelukkig zijn dit soort gegevens ook in de trackpilots in te stellen. Maar het kan zijn dat dit toch misgaat door een incidentele zware deklading of een andere bijzondere situatie, zoals een ondiepte die dan op het correctietraject blijkt te liggen.

