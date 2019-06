Schuttevaer Premium Greenpeace houdt BP-platform al 11 dagen tegen Facebook

AMSTERDAM 19 juni 2019, 22:27

Boorplatform The Paul B Loyd Jr van BP, dat op weg was om voor de kust van Schotland naar 30 miljoen vaten olie te gaan boren, is er nog steeds niet in geslaagd om de booroperaties te beginnen.