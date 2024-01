ILT haalt bakzeil over gebruik Dyneema door bruine vloot

Tuigboek

De bruine vloot mag in afwachting van een TNO-onderzoek voorlopig nog touwen gemaakt van Dyneema gebruiken. Dat schrijft de ILT in een brief die maandagavond laat is verstuurd. Vorige week ontstond er grote commotie tijdens een informatiebijeenkomst van de ILT over de verplichte aanvullende keuring van de volledige bruine vloot. Daarbij stelde ILT dat kunststoflijnen zoals Dyneema voortaan uit den boze zijn omdat de wet dat al jaren verbiedt.