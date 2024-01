Afspraken voor nieuwe stadsbrug over de Maas vastgelegd

Bestuursovereenkomst

De veelbesproken nieuwe stadsbrug over de Maas in Rotterdam komt een stap dichterbij. Op 18 januari 2024 hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam, de afspraken voor het project vastgelegd in een bestuursovereenkomst.