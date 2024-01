Visbureau hoopt op ‘serieuze aandacht voor visserij’

Geen lofzang

Het was bepaald geen lofzang die tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 9 januari in Wassenaar uit de mond van Visbureau-voorzitter Diek Parlevliet kwam. Dat kan ook niet, want de visserij heeft een treurig jaar achter de rug en de toekomst biedt weinig zekerheid.