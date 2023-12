Staking sluiswachters voorbij: alle Vlaamse bonden akkoord

ACOD en VSOA

Kort nadat de Ondernemingsrechtbank in Antwerpen vrijdagmiddag de sluiswachters in Vlaanderen verbood nog langer te staken, zijn de socialistische vakbond ACOD en de liberale VSOA ook akkoord gegaan met het door minister Gwendolyn Rutten gepresenteerde voorstel voor de modernisering van de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren. Donderdagavond hadden de twee bonden nog aangekondigd vrijdag en zaterdag te blijven staken. De bond ACV was woensdag 6 december al akkoord gegaan.