Eerste offshore opdracht ooit voor Meyer Werft

Platforms voor converterstations

Kort nadat de Meyer Werft in Papenburg, bekend van cruiseschepen, de combinatie van een vele tientallen miljoenen kostend superjacht in combinatie met een drijvende droomvilla presenteerde, meldt de Duitse werf nu de order voor de verwerking van heel veel staal dat na de montage niet van haar plaats komt. Het gaat als onderaannemer van het Spaanse Dragados Offshore de staalconstructie vervaardigen voor converterplatformen die bestemd zijn voor de offshore knooppunten, converterstations, DolWin4, BorWin4, BalWin1 en BalWin2. Alle platforms worden in de Noordzee gebouwd voor groene stroom bevinden zich in de Noordzee. De opdracht voor Dragados wordt in Papenburg uitgevoerd. Er is 42.000 ton staal mee gemoeid.