Rode Zee wordt superjachtspeeltuin voor de superrijken

Toerisme van de toekomst

De Rode Zee en de Golf van Akaba worden ’s winters een superjachtspeeltuin voor rijke Arabieren. Saoedi-Arabië en Egypte willen miljarden euro’s pompen in het aanleggen van nieuwe havens, want meer dan 400 kilometer kustlijn zou nu nog ‘onbenut’ zijn. Het hoofddoel is rijke gasten uit andere landen naar de regio halen. Denk aan miljardairs uit China en Qatar, maar het Russische geld dat zich nu vooral in Dubai ophoudt, is uiteraard ook welkom.