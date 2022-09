BBZ: Onbegrijpelijk dat schippers bruine vloot zonder geldige papieren varen

Het is ‘onbegrijpelijk’ dat schippers zonder geldige papieren rondvaren, zegt directeur Paul van Ommen van brancheorganisatie voor de chartervaart BBZ in reactie op het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De dienst onderzocht de zogeheten bruine vloot van historische zeilschepen naar aanleiding van een dodelijk ongeluk waardoor 31 augustus een 12-jarig meisje om het leven kwam.

Van Ommen zegt dat ‘een groep schippers kennelijk denkt dat het niet over hen gaat en het tuigage-certificaat laat verlopen en gewoon doorvaart’. Historische zeilschepen hebben diverse certificaten nodig, waaronder bijvoorbeeld voor de tuigage, waar onder meer de mast en giek bij horen. Bij het ongeluk op de Waddenzee van 31 augustus brak de giek af, waardoor scholiere Tara van het Dalton Den Haag om het leven kwam. Volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) kwam dat door houtrot. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.

Certificaten

Ook zegt BBZ in 2019 al aan toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) te hebben gevraagd om meer toezicht en een openbaar register waar certificaten te controleren zijn. ‘De minister zei: “wij kunnen dat niet”.’ Van Ommen noemt het huidige inspectiesysteem van historische zeilschepen “gebrekkig”.

Eerder waren er al dergelijke dodelijke ongelukken met historische zeilschepen. Van Ommen zegt dat ongevallen en missers voor reflectie zouden moeten zorgen bij schippers. ‘Als de reflectie van de schipper op een certificaat dat niet klopt doorvaren is, vraag ik me af waar die figuur mee bezig is’, zegt hij.

Naar aanleiding van het dodelijke ongeluk stellen scholen die bijvoorbeeld zeiltrips boeken ‘kritische vragen’ en worden trips uitgesteld, verschoven of geannuleerd, aldus Van Ommen.

Van Ommen vraagt zich ook af waar de groep van 39 schepen van de bruine vloot die van de inspectie nu niet mogen uitvaren, vandaan komt. Uit de controle bleek dat van de in totaal 250 schepen er 39 geen geldige certificaten hebben. Eén schip heeft een vaarverbod gekregen, de inspectie handhaaft op de andere schepen die niet mogen varen.

Dodelijk ongeval

Volgens de BBZ is maar de helft van de gehele bruine vloot aangesloten bij de vereniging. Na een ander dodelijk ongeval met een historisch zeilschip in 2016 dacht de vereniging na over een keurmerk. Dat heeft de BBZ niet doorgezet, zegt hij. ‘We hebben besloten dat niet te doen omdat de zorg is dat mensen die bij vereniging aangesloten zijn meer openstaan voor kennisdeling en we moeten juist mensen die geen lid zijn bereiken’, zegt Ommen.

