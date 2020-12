Schuttevaer Premium ONE Apus verloor in totaal 1816 containers, 54 bevatten vuurwerk Facebook

De ONE Apus, die vorige week in een zware storm terecht kwam in de Stille Oceaan, is in totaal 1816 containers verloren. Dat bleek na inspectie in de Japanse haven Kobe. Toch wordt de hoeveelheid verloren containers van het 14.000 teu-containerschip nog steeds een schatting genoemd.

De ravage aan de ONE Apus is goed te zien in de haven van Kobe. (Foto Twittergebruiker @mrnkA4srnrA)