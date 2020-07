Schuttevaer Premium Overslag DP World daalt met 8 procent, minder dan verwacht Facebook

DUBAI 28 juli 2020, 12:30

Het aantal containers dat wereldwijd bij DP World is overgeslagen is in het tweede kwartaal met 8 procent gedaald. Dat meldt het bedrijf, een van de grootste havenexploitanten van de wereld. Het bedrijf ging uit van een daling van 15 procent. In het eerste kwartaal van 2020 daalde de overslag al met ruim 5 procent.

Een haventerminal van DP World. (Foto DP)