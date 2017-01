Harm Post kondigt vertrek bij Groningen Seaports aan

Harm Post (63), directeur Groningen Seaports, maakte woensdag 19 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Groningse havenbedrijf bekend dat hij na ruim 16 jaar per 1 oktober vertrekt.

Het havenbedrijf heeft een stevige positie opgebouwd. Grote investeringen in haven-infrastructuur hebben een investeringsgolf van ruim 6 miljard euro uitgelokt. Want nieuwe internationale concerns hebben de (vaar)weg naar de Groninger zeehavens weten te vinden. Daardoor is de overslag verdubbeld naar 12 miljoen ton.

Het huidige bedrijfsleven heeft in 2016 de hoogste klanttevredenheid aangegeven. Er is een goede relatie opgebouwd met natuur- en milieuorganisaties. Groningen Seaports is als NV opgericht en de herfinanciering is succesvol doorgevoerd. De aandeelhouders hebben onlangs de Aandeelhoudersstrategie vastgesteld.

Nieuwe uitdagingen

Daarmee is voor Post ook de pioniersfase van de Groninger zeehavens afgerond en vindt hij het tijd voor nieuwe uitdagingen. Deze liggen op het gebied van interim-management, bedrijfsadviezen, begeleiden van jonge ondernemers, dagvoorzitterschappen en commissariaten.

Met de aankondiging van het vertrek van Harm Post is ook de procedure voor het zoeken naar een geschikte kandidaat gestart.

bron: Groningen Seaports