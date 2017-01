Grave: 'Na de stremming schade bepalen'

‘Nu de stremming voorbij is kunnen scheepvaart, andere bedrijven en woonbooteigenaren bepalen wat de daadwerkelijke schade voor hen is', antwoordt minister Melanie Schultz van Haegen op schriftelijke vragen van Kamerleden van CDA en VVD over het ongeval bij de stuw bij Grave.

Over de precieze oorzaak kan Schultz, ‘in afwachting van de resultaten van het onderzoek door de politie', geen uitspraken doen. Evenmin als over de omvang van de totale schade. De minister wijst erop dat de maximumaansprakelijkheid van scheepseigenaren kan worden beperkt op grond van het CLNI-verdrag door het instellen van een fonds, waar gedupeerden terecht kunnen met hun claims.

De beantwoording van de schriftelijke Kamervragen leest als een verslag, maar bevat na alle berichtgeving in Schuttevaer en andere media weinig nieuws. De minister verwacht ‘eind voorjaar 2017' de resultaten van een onafhankelijke evaluatie naar het incident te ontvangen. Daarbij worden de betreffende veiligheidsregio's en overheden betrokken. (DvdM)