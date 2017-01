Onderzoeksraad pakt 'Grave' alsnog op, vaart hervat

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) doet alsnog onderzoek naar de aanvaring bij de stuw van Grave. Het onderzoek richt zich op de aanvaring zelf, maar ook op de wijze waarop is omgegaan met de gevolgen.

‘In de komende periode wordt de precieze onderzoeksvraag bepaald', aldus de Onderzoeksraad dinsdagmiddag 24 januari in een korte mededeling. In de krant van vorige week kopte Schuttevaer ‘OvV blijft afzijdig', nadat de redactie voor de tweede keer bevestigd kreeg dat er geen onderzoek was gestart en de raad daar ook geen aanleiding toe zag.

Die stelligheid wekte verbazing in de binnenvaart, waar de roep om een onafhankelijk onderzoek steeds luider werd. Rijkswaterstaat kondigde eerder aan samen met gemeenten, de betrokken veiligheidsregio's en de waterschappen een onderzoek door een extern bureau te laten doen. Koninklijke BLN-Schuttevaer polste alle betrokken overheden en instanties om samen een formeel verzoek aan de OvV te doen.

Onafhankelijk

‘Buiten kijf staat dat wij een onafhankelijk onderzoek willen', benadrukte BLN-voorzitter Roland Kortenhorst, dinsdagmorgen nog. ‘Het is een heel relevante zaak, waarvan we hopen dat de OvV die oppakt. Je moet er niet aan denken dat er met die lading benzeen iets zou zijn gebeurd. Intussen heeft de dubbelwandigheid van tankers zijn waarde in Grave wel bewezen.'

Kortenhorst las ook het artikel op Schuttevaer.nl over veiligheidsprofessor Pieter van Gelder van de TU Delft, die zich spontaan bij de redactie meldde met een onderzoeksvoorstel. ‘Prima dat de TU Delft zich aanbiedt, maar het liefst zien we toch dat de OvV het onafhankelijk onderzoek doet', zei Kortenhorst.

In de voorbereiding op het besluit om al dan niet een onderzoek te doen, zegt de Onderzoeksraad direct vanaf de melding op 29 december informatie over het ongeval te hebben opgevraagd bij verschillende instanties.

Vaart hervat

Intussen is de ergste nood op de Maas voorbij. De nooddam beneden de stuw van Grave is klaar, sinds maandag 23 januari is het rivierpand boven Grave weer vrijgegeven voor de vrachtvaart, dinsdagmiddag gingen ook alle vaarbeperkingen eraf en werd de verbinding met het Maas-Waalkanaal bij Heumen weer geopend.

In een interview in De Gelderlander verklaarde sluiswachter John Robben maandag 24 januari zich wezenloos te zijn geschrokken van het ongeval. Er was geen enkel schip aangemeld voor de sluis, dus hij rekende niet op de Maria Valentine. Ook na de klap was hem nog niet duidelijk wat er in het mistige donker was voorgevallen. Even later zag hij een schip beneden de stuw liggen en veronderstelde aanvankelijk dat die in de opvaart tegen de stuw was aangevaren. Hij sloeg naar eigen zeggen wel direct alarm bij het Nautisch Centrum in Maasbracht, zonder exact te weten wat er was gebeurd. (DvdM)