AMSTERDAM 16 september 2017, 13:00

FNV Havens heeft woensdag 13 september een ultimatum gesteld aan het Amsterdamse rondvaartbedrijf Stromma. Indien Stromma niet voor 19 september om 12 uur akkoord is gegaan met de door FNV Havens gestelde cao-eisen zijn er acties te verwachten, waaronder werkonderbrekingen en stakingen van korte of lange duur. Stromma is inmiddels teruggekomen op het schrappen van 18 formatieplaatsen.