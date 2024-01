Slechte reisvoorbereiding op shoalbuster leidt tot brugaanvaring

Tuchtcollege

De hoogte van het dekhuis van een schip maakt op zee meestal niet veel uit. Op binnenwateren ligt dat anders. Door onoplettendheid van de bemanning voer de Nederlandse zeesleper Barney in maart 2023 met de opbouw tegen de Schellingwouderbrug in Amsterdam. Het Tuchtcollege voor de Scheepvaart vindt dat zowel de kapitein als de marof in hun taak zijn tekortgeschoten.