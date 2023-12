Rivierwaterstand daalt, maar nieuwe stijging in zicht

Het water in de Nederlandse rivieren staat hoog, maar is op dit moment dalende. Rijkswaterstaat voorziet daarom geen bijzonderheden voor de scheepvaart. Begin januari wordt weer een stijging van het waterpeil verwacht.

De komende dagen zakt het water in Rijn, Waal en IJssel langzaam, om vanaf 3 januari weer te gaan stijgen. Rond 8 januari zou het water dan nog iets hoger kunnen komen te staan dan donderdag 28 december het geval was. Maar Rijkswaterstaat noemt die voorspelling nog erg onzeker. Dit hangt onder meer af van de hoeveelheid regen die in het stroomgebied van de Rijn gaat vallen. Ook de waterstand in de Maas gaat weer omhoog door regen in de Belgische Ardennen.

Lobith

De Rijn bij Lobith bereikte 28 december de hoogste waterstand van 14,52 meter boven NAP. Ondanks de dalende trend, zal de waterstand rond de jaarwisseling naar verwachting nog steeds boven het gemiddelde liggen, zij het onder de 13 meter.

De hoogwatergolf verplaatst zich momenteel door Nederland richting de zee, waardoor nog niet in alle gebieden de hoogste waterstand is bereikt. De hoogwatergolf zal in de loop van het weekend het land verlaten.

Spuien

Hoewel de Maas momenteel licht verhoogde waterstanden vertoont, zijn er tot nu toe geen noemenswaardige problemen ontstaan. In het IJsselmeer staat het water hoog, maar zal naar verwachting de komende week dalen. Dit komt doordat de omstandigheden om te spuien via de Afsluitdijk momenteel goed zijn. Het water staat vandaag op 48 cm boven NAP, dit zal naar verwachting dalen tot 35 cm boven NAP.

Rijkswaterstaat voorziet voor de komende dagen geen bijzonderheden voor de scheepvaart. ‘Het kan wel zijn dat je doorvaarthoogte anders is, of dat schutten enkele minuten langer duurt, omdat het hoogteverschil groter is. Tegelijkertijd kun je vanwege het openstaan van stuwen op sommige plekken juist weer sneller doorvaren’, aldus de woordvoerder.

