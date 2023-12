Eerste échte sluiting Maeslantkering dichtbij

Waterstand boven 3 meter

De kans is groot dat de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland donderdagavond voor de eerste keer in haar bestaan spontaan gaat sluiten wegens de hoge waterstanden in combinatie met storm. Als dat gebeurt, is er ook geen scheepvaart meer mogelijk naar en van de havens in Rotterdam via de Nieuwe Waterweg. Een operationeel team van Rijkswaterstaat houdt donderdag al de hele dag in de gaten of de kering gaat sluiten, zegt een woordvoerster.