Schuttevaer Premium Eigenaar Ever Given roept averij grosse uit na blokkade Suezkanaal: wat betekent dit? Facebook

Twitter

Email Suezkanaal 08 april 2021, 12:00

De Japanse rederij Shoei Kisen Kaisha, eigenaar van de Ever Given, heeft averij grosse uitgeroepen voor de schadeafhandeling van de stranding in het Suezkanaal. Maar wat houdt dat eigenlijk in?