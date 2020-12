Japans containerschip verliest meer dan 1900 containers in storm Facebook

Het Japanse containerschip ONE Apus heeft maandagavond meer dan 1900 containers verloren. Dat gebeurde toen het schip van 14.000 TEU terecht kwam in een storm op de Stille Oceaan. Veertig verloren containers zouden gevaarlijke lading bevatten.

1 / 1 De ONE Apus verloor honderden containers tijdens een storm. (Foto ONE) De ONE Apus verloor honderden containers tijdens een storm. (Foto ONE)

Hoe groot de schade wel precies is, zal pas duidelijk worden als de ONE Apus terug is in Azië, en er een inspectie kan plaatsvinden. Het ongeval gebeurde ten noordwesten van Hawaii, op een tocht van de Chinese haven Yantian naar Long Beach in de Verenigde Staten. De kapitein is na het ongeluk meteen teruggevaren, om in een nog aan te wijzen Aziatische haven de nog aanwezige containers te redden en de schade op te nemen.

Containerverlies

Als er daadwerkelijk 1.900 containers of meer in zee zijn verdwenen, is dat een ontzettend hoog aantal. Het aantal containers dat alle containerschepen bij elkaar wereldwijd verliezen op jaarbasis, werd door de World Shipping Council onlangs nog geschat op 1.382 stuks. Bij het veelbesproken ongeluk met de MSC Zoe van bijna twee jaar geleden verdwenen 342 containers in de Waddenzee.

Het ONE Apus-ongeluk wordt vermoedelijk het grootste containerverlies sinds dat van de MOL Comfort. Dat schip, ook al van Japanse huize, verging in 2013 in de Indische Oceaan met 4.293 containers aan boord. (Robin van den Bovenkamp/Paul Jumelet)