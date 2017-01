Pont en tanker in aanvaring bij Oud-Beijerland

De tanker Vlissingen en de veerboot Otter kwamen maandagavond 23 januari in aanvaring op het Spui bij Oud-Beijerland.

Het ongeluk gebeurde even na half zeven. Er waren geen passagiers op de Otter , niemand raakte gewond. Het gealarmeerde brandweervaartuig hoefde geen assistentie te verlenen.Na afhandeling van het incident door de politie is het pontje naar Rhoon gevaren en heeft de tanker haar reis naar Vopak in de Rotterdamse haven vervolgd. ( DvdM