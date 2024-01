Stremming Grote Sluis en verstoorde brugbediening Vlissingen

Storing

De Grote Sluis in Vlissingen is woensdag 17 januari gestremd vanwege geplande werkzaamheden. Daarnaast is er een glasvezelstoring als gevolg van graafwerkzaamheden, die sinds 15 januari de afstandsbediening vanuit de Nautische Centrale in Vlissingen verstoord. Een aantal bruggen wordt daardoor beperkt bediend.