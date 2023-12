Inland Terminals Group neemt Combi Terminal Twente (CTT) over

Inland Terminals Group heeft Combi Terminal Twente (CTT) overgenomen. CTT beschikt over twee binnenvaartterminals in het oosten van het land en een terminal in Rotterdam-Pernis. Met de overname ontstaat een samenwerkingsverband van 16 inland terminals in Nederland en België.

De terminals in Twente (Hengelo en Almelo) passen goed tussen de verzorgingsgebieden waar de Inland Terminals Group (ITG) nu over beschikt, stelt ITG. Dat is nu BCTN in het Zuiden en MCS in het Noorden. ‘Dit is een geweldige toevoeging aan ons netwerk. Met deze overname ontstaat een sterke bundeling van ladingstromen in de zeehavens’, stelt CEO Eduard Backer.

De 16 terminals van de ITG verbinden – met de overname van CTT – grote delen van Nederland en Vlaanderen met de zeehavens in Rotterdam en Antwerpen. Gezamenlijk vervoeren de drie terminalbedrijven ruim 800.000 TEU per jaar. Inland Terminals Group beschikt nu over 12 Nederlandse terminals en vier Belgische terminals.

Waterstof en elektriciteit

‘Als groep van terminals werken we aan toekomstbestendige logistieke oplossingen. Met deze grotere slagkracht werken we aan een stevig plan om de terminals en binnenvaartactiviteiten emissieneutraal te maken. Wij helpen onze klanten actief bij het verlagen van hun CO2-footprint. Zo zetten we in op schepen die varen op waterstof of elektriciteit’, stelt Backer.